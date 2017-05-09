كولومبيا تواجه الكاميرون ودياً في مدريد

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم أن منتخب البلاد الأول سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الكاميروني بطل أفريقيا في 13 يونيو المقبل.



وأوضح اتحاد الكرة الكولومبي في بيان له أن المباراة ستقام على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد ستة أيام من اللقاء الودي، الذي سيجمع كولومبيا بالمنتخب الأسباني في مدينة مورسيا.



وأكد الاتحاد الكولومبي أن المباراتين لهما أهمية كبيرة للفريق في ظل استعداداته للمرحلة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



ويتبقى لكولومبيا أربع مباريات في تصفيات المونديال أمام كل من فنزويلا والبرازيل وباراغواي وبيرو.



وتحتل كولومبيا، بقيادة المدرب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، المركز الثاني في التصفيات برصيد 24 نقطة خلف المنتخب البرازيلي المتصدر.