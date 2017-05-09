مارسيلو بيلسا: سامباولي يتفوق علي

أكد مارسيلو بيلسا، المدرب الأسبق للمنتخب الأرجنتيني أن خورخي سامباولي، مدرب لأشبيلية الأسباني والمرشح الأقرب لقيادة منتخب "التانغو" ليس تلميذه لأنه أفضل منه على حد قوله.



وقال بيلسا خلال تواجده في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور مؤتمر حول كرة القدم بدعوة من اتحاد الكرة البرازيلي: سامباولي ليس تلميذي، أولا لأن هذه الكلمة لا تتفق مع طبيعتي وثانيا لأنني أرى أنه أفضل مني.



وأوضح بيلسا أن أحد أهم صفات المدرب هي المرونة، مضيفا: أنا لا أتخلى عن أفكاري، ولكنه (سامباولي) يقوم بهذا لأنه يمتلك قدرة على التأقلم لا أتمتع بها أنا، ولهذا أعتقد أنه أفضل مني وهذا ليس تواضعا مزيفا مني، لم أكن لأستطيع القيام بما يقوم به هو.



ويبدأ المدرب الأرجنتيني عمله مع نادي ليل الفرنسي بدء من شهر يوليو المقبل.



واعترف سامباولي في عدة مناسبات بإعجابه الشديد بيبلسا، والذي يعتبره أفضل المدربين الموجودين حاليا.



ويعتبر سامباولي المرشح الأول بالنسبة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للحلول بديلا المدرب السابق لمنتخب البلاد إدغاردو باوزا، حسبما أكد رئيس الاتحاد كلاوديو تابيا.



وكان تابيا قد قام بزيارة إسبانيا في مارس الماضي واجتمع مع وكيل أعمال سامباولي، الذي من المرجح أن يترك عمله مع أشبيلية نهاية الموسم الجاري ليقود المنتخب الأرجنتيني.



وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وشارك بيلسا في المؤتمر برفقة مدرب المنتخب البرازيلي حاليا، تيتي والإيطالي فابيو كابيلو.