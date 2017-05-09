ميسي يعرض قميص لاعب عربي في متحفه الخاص

عرض ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أمام أكثر من 70 مليون متابع له على موقع "انستغرام" ونحو 90 مليونا على "فيسبوك"، صورة له مع نجله الأكبر تياغو في متحفه الخاص بالقمصان التي تبادلها مع نجوم اللعبة، ومنهم المغربي يوسف العربي لاعب لخويا القطري الحالي وغرناطة السابق.

وظهر ميسي يجلس في بيته في برشلونة وإلى جانبه تياغو وحولهما العشرات من القمصان التي تبادلها مع اللاعبين خلال مبارياته مع منتخب بلاده وبرشلونة.

وتوسطت 4 قمصان لميسي (2 مع الارجنتين و2 لبرشلونة) ارتدى أحدها في نهائي مونديال 2014 الذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا صفر-1 بعد التمديد، وكذلك قمصان زميلاه السابق في برشلونة العاجي يايا توريه والحالي الإسباني جيرارد بيكيه وأسطورة روما الايطالي فرانشيسكو توتي، والأرجنتيني انخل دي ماريا لاعب ريال مدريد الاسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حاليا.

وفي الجهة المقابلة، علق "البرغوث" قمصان مواطنيه حارس خيتافي السابق أوسكار أوستاري، والإسباني سيسك فابريغاس لاعب وسط برشلونة السابق، والأرجنتيني مانويل لانزيني لاعب وست هام الانجليزي وقدوته المعتزل بابلو أيمار.

ومن الأسماء الظاهرة في المتحف، قميص المغربي يوسف العربي مهاجم غرناطة الإسباني السابق ولخويا القطري الحالي.

وقميص راوول غونزاليس وزميله ايكر كاسياس، بالإضافة الى الفرنسي تييري هنري والتشيكي بافل ندفيد والبرتغالي ديكو والألماني فيليب لام.

وكشف أفضل لاعب في العالم 5 مرات أن اللاعب الوحيد الذي طلب قميصه هو مدرب ريال مدريد الحالي الفرنسي زين الدين زيدان، وقال: لست من يطلب تبادل القمصان، طلبت مرة واحدة من زيدان، وعادة لا أطلب القمصان. اذا كان هناك أرجنتيني، أتبادل مع أرجنتيني، وإلا لا أنظر او اسأل.



