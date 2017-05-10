الاتحاد الإسباني يوقف غودين 3 مباريات

عاقب الاتحاد الإسباني دييغو غودين مدافع أتليتيكو مدريد بالإيقاف ثلاث مباريات في دوري الدرجة الاولى بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام إيبار يوم السبت الماضي.



ونال غودين لاعب أوروغواي انذارين خلال دقيقتين قبل نهاية اللقاء بفوز أتليتيكو 1-صفر بسبب الاحتجاج أولا ثم للسخرية من مساعد الحكم حيث قال له "ضع نظارة" كما جاء في تقرير الحكم.



وتعرض جودين لضربة بعدما قرر الاتحاد الاسباني للعبة إيقافه لمباراتين بسبب سوء التصرف إضافة إلى مباراة بسبب البطاقة الحمراء.



وبذلك يغيب غودين عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري ضد ريال بيتيس وأتليتيك بيلباو وعن أول مباراة في الموسم المقبل بنفس المسابقة.