بارترا يعود إلى دورتموند بعد حادثة الحافلة

عاد المدافع الإسباني مارك بارترا إلى تدريبات فريقه بوروسيا دورتموند الألماني عقب تعافيه من الإصابات التي لحقت به جراء تعرض حافلة الفريق لهجوم بالقنابل قبل إحدى المباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وتعرض بارترا لكسر في المعصم بالإضافة لعدة إصابات في ذراعه في الحادث الذي وقع للفريق حينما كان في طريقه إلى ملعب سيغنال إيدونا بارك لمواجهة ضيفه موناكو الفرنسي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال في 11 أبريل الماضي.



وعاد بارترا للفريق مجددا، حيث شارك في الحصة التدريبية بأكملها والتي بلغت مدتها 80 دقيقة يوم الأربعاء.



ويستعد دورتموند أيضا لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا المقرر لها في 27 مايو الحالي.