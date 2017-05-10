بايرن ميونخ يعلن إصابة مدافعه مارتينيز بكسر في الترقوة

أعلن بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الالماني أن قلب الدفاع خابي مارتينيز سيغيب عن آخر مباراتين في الموسم بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال نزهة بالدراجات في اسبانيا.



وخضع لاعب منتخب إسبانيا البالغ عمره 28 عاما لجراحة يوم الثلاثاء وقال بايرن إنه لن يلعب مجددا هذا الموسم لينضم إلى الحارس المصاب مانويل نوير وبديله سفين أولرايش في قائمة الغائبين.



وضمن بايرن إحراز لقبه الخامس على التوالي في الدوري الألماني قبل أكثر من أسبوع.