توتي يعارض المدير الرياضي ويرفض تأكيد الاعتزال

رفض فرانشيسكو توتي قائد روما تأكيد اعتزاله نهاية الموسم معارضا على ما يبدو تصريحات رامون رودريغيز (مونتشي) المدير الرياضي للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



وفي رده على سؤال، خلال حدث أقيم في روما، بشأن ما إذا كان سيعتزل بنهاية الموسم قال ببساطة: لا أعرف.



وأبلغ مونتشي الصحفيين الأسبوع الماضي: هناك اتفاق مع النادي بأن هذا سيكون عامه الأخير وبعدها سيستمر مديرا. أريده بجواري لأنه جزء من النادي ويمكنه أن يوضح لي طبيعة الأمور في روما.



وانضم توتي (40 عاما) إلى روما منذ أن كان في 13 من عمره وشارك في أول مباراة مع الفريق في 1993 وأصبح صاحب الرقم القياسي في المشاركة مع النادي وهدافه على مر العصور. وقاد روما للفوز بالدوري في 2001 والتتويج بالكأس مرتين متتاليتين عامي 2007 و2008. وينتهي عقده آخر الموسم.



وتراجعت مشاركات توتي، الذي فاز مع ايطاليا بكأس العالم 2006، مع روما بصورة كبيرة في اخر موسمين وشارك في 15 مباراة بالدوري لعب واحدة منها أساسيا، وكان يشارك في اخر 20 دقيقة في غالبية المباريات الأخرى.