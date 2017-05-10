سيدني الأسترالي يحقق انتصاراً شرفياً ويودع آسيا

حقق فريق ويسترن سيدني واندررز الأسترالي انتصارا شرفيا ودع به منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم حيث تغلب على ضيفه شنغهاي الصيني 3 - 2 يوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.



وأنهى واندررز مشواره في البطولة برصيد ست نقاط في المركز الرابع الأخير في المجموعة السادسة بفارق الأهداف فقط خلف سيول الكوري الجنوبي الذي حقق أيضا انتصارا شرفيا بالفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني 1- صفر.



وكان أوراوا وشنغهاي قد حسما بالفعل تأهلهما إلى دور الستة عشر حيث حصد كل منهما 12 نقطة ، مع تفوق أوراوا بفارق الأهداف.