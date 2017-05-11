أرسنال ينعش آماله الأوروبية بثنائية

أنعش أرسنال آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما حقق اليوم الأربعاء، انتصاره الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه ساوثهامبتون في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، ومازال متبقيا لكلا الفريقين ثلاث مباريات.

في المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد خسارته الخامسة عشر في المسابقة هذا الموسم، والثالث خلال مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة، عند 42 نقطة في المركز العاشر.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 60، فيما تكفل الفرنسي أوليفيه جيرو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 83.