رئيس الاتحاد الإنجليزي يدافع عن صفقة انتقال بوغبا

دافع رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غريغ كلارك، الخميس، عن صفقة انتقال الفرنسي بول بوغبا، أغلى لاعب في العالم، إلى مانشستر يونايتد الانجليزي، في أعقاب الإعلان أن الاتحاد الدولي "فيفا" فتح تحقيقا بشأنها.

وكان لاعب الوسط الدولي الفرنسي انتقل إلى يونايتد من يوفنتوس الإيطالي مطلع هذا الموسم في صفقة قياسية بلغت قيمتها 111 مليون دولار أميركي (89 مليون جنيه استرليني)، وسط تقارير أن وكيل أعماله سينال بموجبها نحو 41 مليون جنيه استرليني.

ودعا كلارك في تصريحات الخميس لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى عدم "شيطنة" الصفقة، معتبرا ان إصلاح نظام انتقال اللاعبين يحتاج الى خطوات أكثر جدية من ردود فعل "متهورة".

وقال: "اذا كان هذا (المبلغ) هو ما سيدفعه (مانشستر يونايتد)، فهذا ما سيدفعه، هم مسؤولون حيال مالكيهم، مسؤولون حيال مشجعهيم".

وأضاف: "كم من الأموال يجب ان تدفع لضم اللاعبين؟ كيف يجب ان ينال الوكلاء كعمولة على صفقة تجارية؟ إذا أرادت كرة القدم أن تتغير وتضع سقفا للبدلات التي ينالها الوكلاء، علينا أن نجلس كمسؤولين في اللعبة والأندية، ونبحث في هذا الأمر".

وتابع: "أعتقد أن اختيار انتقال واحد وشيطنته لا يساعد. ردود الفعل المتهورة لا تؤدي غالبا الى نتائج. ما نريده هو بعض التفكير بكم الأموال الذي يجب ان يبقى في اللعبة لاستثماره على المدى الطويل".

وكان مصدر مقرب من الفيفا أفاد هذا الأسبوع ان الاتحاد الدولي طلب من نادي مانشستر يونايتد تزويده بمعلومات عن صفقة انتقال بوغبا (24 عاما)، من دون ان يوضع طبيعة هذه المعلومات.

وبحسب تقارير صحافية فرنسية، فان عمولة وكيل اللاعب مينو رايولا هي موضع التدقيق، اذ انه عمل بشكل مزدوج لصالح الناديين، وهو ما يشكل مخالف للقوانين الانكليزية لأن الوكيل لم يبلغ مانشستر يونايتد بانه يعمل أيضا لحساب يوفنتوس.

وكان رئيس الاتحاد الدولي جاني انفانتينو قال خلال الجمعية العمومية للفيفا الخميس في البحرين، "علينا البحث في القواعد الناظمة للانتقالات. في سوق الانتقالات ثمة ثلاثة مليارات دولار تنتقل حول العالم. هذا مبلغ كبير وعلينا ان نكون شفافين في هذه الأمور".

واستهل بوغبا مشواره مع لوهافر الفرنسي لكنه لعب على الصعيد الاحترافي للمرة الأولى بقميص يونايتد الذي تركه يرحل الى يوفنتوس دون مقابل عام 2012. ولمع نجمه مع الفريق الإيطالي حيث احرز لقب الدوري المحلي اربع مرات تواليا، قبل عودته مجددا الى يونايتد.