كلوب يؤكد: كوتينيو لن يرحل عن ليفربول

نفى يورغن كلوب، مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي، التكهنات التي تحدثت عن رحيل فيليبي كوتينيو لاعب وسط الفريق إلى برشلونة في الصيف المقبل، مشيرا إلى أن اللاعب جدد عقده في يناير الماضي حتى 2020.

وقال كلوب لوسائل إعلام بريطانية: "متى وقع على عقده الجديد؟ لا توجد خطة على الإطلاق (لبيعه)".

وأضاف: "ما يقوله مالكو النادي إنه لا توجد أي خطة لبيع أي لاعب لو أردنا عدم بيعه. هذا يعني أننا نستطيع التعاقد مع لاعبين آخرين، وهذا موقف جيد. لدينا تشكيلة متوازنة بأسس جيدة".

وتابع: "نريد التعاقد مع بعض الوجوه الجديدة، لكن لن يرحل أي لاعب بدون موافقتنا لذا أشعر براحة تامة حول هذا الأمر".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري برصيد 70 نقطة ويملك مباراتين حتى النهاية.

وسيضمن إنهاء المسابقة في المربع الذهبي لو انتصر في أخر مباراتين مع عدم وجود أي مساحة للخطأ مع اقتراب مانشستر سيتي (69 نقطة) وأرسنال (66 نقطة) منه حيث يملك كل منهما ثلاث مباريات.

ويؤمن ساديو ماني لاعب ليفربول المصاب بقدرة فريقه على الوجود في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال: "من المحبط أن أغيب وأجلس لمشاهدة الفريق لكن زملائي ما زالوا يقومون بعمل رائع في الملعب. أنا واثق من أننا سنحصل على النقاط التي نريدها في أخر مباراتين لإنهاء الموسم في المربع الذهبي".

وأضاف: "نملك مدربا رائعا يعلم ما هو المطلوب. كلنا نريد التأهل لدوري أبطال أوروبا".

ويخرج ليفربول يوم الأحد لمواجهة وست هام يونايتد صاحب المركز 12وسينهي الموسم على ملعبه ضد ميدلزبره الذي تأكد هبوطه للدرجة الأدنى.