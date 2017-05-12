ناني: أرغب بالبقاء في صفوف فالنسيا

كرر المهاجم البرتغالي لويس ناني، إبداء رغبته في البقاء ضمن صفوف فالنسيا الإسباني، رغم ما تردد حول اقتراب رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسجل البرتغالي الدولي ناني أربعة أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها مع فالنسيا في الدوري هذا الموسم، الذي شهد حالة من عدم الاستقرار في النادي في ظل تغيير ثلاثة مدربين والتراجع بجدول الدوري، حيث يحتل بلنسية المركز الثالث عشر.

وقال ناني في تصريحات لإذاعة "راديو ماركا": "أرغب في البقاء هنا. أود الاستمرار، ولدي عقد مع فالنسيا، كنت أدرك عندما جئت إلى هنا أنني أنضم لناد كبير، وهذا لم يتغير بالنسبة لي".

وأضاف: "أشعر بحال جيد وأرغب في تقديم الأفضل، أمامنا مباراتان متبقيتان وأود أن أرسم صورة جيدة في نهاية الموسم ثم أبدأ التفكير في العام المقبل بطموح".

وتابع في تصريحات نشرها موقع "فوتبول-إسبانيا": "أريد تسجيل الأهداف والاستمتاع بكرة القدم مع فالنسيا والفوز بالمزيد من المباريات. علينا تقديم مستويات أفضل، وإحداث تغيير في الموسم المقبل".