ليفربول يواجه بايرن وأتلتيكو ودياً

أكد نادي ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، أنه سيلتقي مع بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد في بطولة ودية في الأول والثاني من أغسطس المقبل استعداداً للموسم الجديد.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول للصحافيين: "ستأتي هذه الدورة قبل 12 أو 14 يوماً من بداية الموسم الجديد، وستكون مناسبة للغاية".

وتابع: "وبحلول هذا الوقت سنكون عدنا للتدريبات لأكثر من شهر، لا تعرف قوتك الحقيقية إلا أمام أندية كبيرة، بايرن وأتلتيكو بالتأكيد بين الأفضل في العالم".

وسيتم الإعلان عن الفريق الرابع في "كأس أودي" الذي سيقام على ملعب أليانز آرينا الخاص ببايرن ميونيخ في وقت لاحق.