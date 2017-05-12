نادال يتأهل إلى نصف نهائي بطولة مدريد

تأهل الإسباني، رافايل نادال، للدور قبل النهائي ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، التي توج بلقبها أربع مرات سابقة، اليوم الجمعة، بتغلبه على ديفيد جوفين 7 - 6 (7 - 3) و6 - 2.

وفاز نادال بمباراته الـ13 على الملاعب الرملية هذا الموسم ليضرب موعدا مع نوفاك ديوكوفيتش، الذي صعد للدور قبل النهائي بعد انسحاب منافسه كي نيشيكوري من المباراة بسبب آلام في المفصل.

وينصب تركيز نيشيكوري حاليا على بطولة رولان جاروس، حيث يفضل أن يبقى حذرا.

وقال نيشيكوري: "لم أشف بنسبة مئة بالمئة. لا أريد أن أجازف كثيرا اليوم. لدي الأسبوع المقبل بطولة روما ثم بطولة فرنسا".

وأضاف: "أريد أن أستعيد قوتي بنسبة مئة بالمئة، أريد القتال مجددا في كل مباراة. لقد اتخذت وقتا طويلا منذ بطولة ميامي. لا أريد أن أقسو على معصمي. سنرى ما سيحدث الأسبوع المقبل".

وخسر نيشيكوري آخر عشر مباريات جمعته أمام دويكوفيتش، من بينهم الدور قبل النهائي ببطولة مدريد العام الماضي.

فوز نادال على جوفين هو الثاني في أقل من شهر حيث فاز نادال على جوفين في الدور قبل النهائي ببطولة مونتي كارلو التي أقيمت أواخر الشهر الماضي.

ويسعى نادال لتحقيق نتائج إيجابية على أرضية الملاعب التي يفضلها بعد أن حقق رقمين قياسيين الشهر الماضي بتتويجه ببطولتي مونت كارلو وبرشلونة للمرة التاسعة.

وحسم نادال مباراته مع جوفين في ساعتين.

وحقق نادال الفوز في 32 مباراة وخسر في خمس مباريات منذ بداية الموسم الجاري، حيث يسعى لحصد لقبه الثالث خلال العام الجاري.