الدولي الألماني فيغل يتعرض إلى كسر في الكاحل

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني أن لاعبه الدولي جوليان فيغل تعرض لكسر في الكاحل، مما يعني غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أشهر.



وتعرض فيغل للإصابة خلال المباراة التي تعادل فيها دورتموند مع مضيفه أوغسبورغ يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من البونسدليجا.



وتأكد بذلك غياب فيغل (21 عاماً) عن صفوف المنتخب الألماني خلال كأس القارات التي تقام الشهر المقبل في روسيا.