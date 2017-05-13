بايرن ميونخ يخطف الفوز من لايبزيغ في مباراة مثيرة

اقتنص بايرن ميونخ فوزاً مثيراً من وصيفه لايبزيغ 5-4 فيما هبط فريق إنغلوشتاد رسميا لدوري الدرجة الثانية الألماني بعد تعادله مع مضيفه فرايبورغ 1-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وعلى استاد ريد بول أرينا سجل بايرن ميونخ ثلاثة أهداف منذ الدقيقة 84 ليحول تأخره أمام لايبزيغ 2 -4 إلى الفوز 5 -4.



وتقدم مارسيل سابيتسر بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية ولكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل لبايرن في الدقيقة 17.



وأضاف تيمو فيرنير الهدف الثاني للايبزيغ من ضربة جزاء في الدقيقة 29 ثم تبعه يوسف بولسن بتسجيل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 49 ورد الاسباني تياغو الكانتارا بهدف لبايرن في الدقيقة 60 ولكن فيرنير سجل الهدف الثاني له والرابع للايبزيغ في الدقيقة 65.



وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 84 ثم تبعه المدافع النمساوي ديفيد الابا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 91 قبل أن يخطف الجناح الهولندي آريين روبن هدف الفوز القاتل في الدقيقة 95.



وكان بايرن قد حسم لقب البوندسليجا للموسم الخامس على التوالي قبل اسبوعين ولكن الفوز في مباراة اليوم رفع رصيده في الصدارة إلى 79 نقطة وتوقف رصيد لايبزيغ عند 66 نقطة لكنه ضمن إنهاء الموسم الأول له في البوندسليجا، في مركز الوصيف.



وانضم إنغلوشتاد إلى دارمشتاد في رحلة الهبوط لدوري الدرجة الثانية بينما يحتل هامبورج المركز الثالث من القاع الذي يؤهل صاحبه لخوض دور فاصل مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية في ملحق الهبوط والصعود للبوندسليجا.



ويتذيل دارمشتاد جدول الترتيب برصيد 24 نقطة ويحتل إنغلوشتاد المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة ثم هامبورج في المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.