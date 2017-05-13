فابريغاس عقب التتويج: تشيلسي عانى من التوتر

اعترف سيسك فابريغاس نجم فريق تشيلسي بأن فريقه عانى بعض التوتر قبل تحقيق الفوز على ويست بروميتش ألبيون ليتوج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الحالي.



وتوج تشيلسي باللقب اثر تغلبه على ويست بروميتش ألبيون 1 - صفر مساء الجمعة في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.



وقال فابريجاس : شعرنا ببعض التوتر ، وربما كان السبب هو الضغوط الواقعة علينا. ولكنها متعة وجمال كرة القدم. شخص لم يقدم الكثير على مدار الموسم يشارك ويسجل هدف الفوز الحاسم.