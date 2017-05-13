مانشستر سيتي يهزم ليستر وينتزع "الثالث" من ليفربول

جدد مانشستر سيتي فرصته في التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بعدما تغلب على ضيفه ليستر سيتي 2 - 1 يوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 72 نقطة لينتزع المركز الثالث مؤقتا من ليفربول ، الذي يحل ضيفا على ويست هام يوم الأحد في المرحلة نفسها بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 43 نقطة في المركز التاسع.



وتقدم مانشستر سيتي بهدفين سجلهما ديفيد سيلفا وغابرييل جيسوس في الدقيقتين 29 و36 من ضربة جزاء ، ثم رد ليستر سيتي بهدف أحرزه شينجي أوكازاكي في الدقيقة 42 .



وعاند الحظ ليستر سيتي ونجمه الجزائري رياض محرز بشكل كبير ، حيث سدد الكرة في الشباك من ضربة جزاء في الدقيقة 76 لكن الحكم لم يحتسبها هدفا لارتكاب محرز خطأ لدى تسديد الكرة.



وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع، ولم تستمر فترة جس النبض كثيرا حيث جاء أول تهديد حقيقي من جانب مانشستر سيتي لمرمى ليستر في الدقيقة الرابعة، عندما تلقى فيرناندينو كرة عالية أمام المرمى وسددها برأسه لكنها مرت بجوار القائم.



وفرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب تدريجيا وضغط بقوة ليفرض الحصار على ليستر سيتي في وسط ملعبه.



وكاد ليروي ساني أن يتقدم لمانشستر سيتي وسط ارتباك في منطقة الجزاء في الدقيقة 19 حيث هيأ له ديفيد سيلفا الكرة أمام المرمى ، لكن ساني سدد دون تركيز لتمر الكرة بجوار القائم.



وفي الدقيقة 29 ، نجح مانشستر سيتي في ترجمة تفوقه حيث افتتح التسجيل عن طريق ديفيد سيلفا الذي تلقى عرضية رائعة من ساني وسدد الكرة بقوة إلى داخل الشباك.



واعترض لاعبو ليستر سيتي بداعي أن جابرييل جيسوس ، الذي كان متمركزا أمام المرمى وجه الكرة التي سددها سيلفا قبل أن تسكن الشباك وهو في وضع تسلل ، لكن الإعادة التليفزيونية أوضحت أن جيسوس لم يلمس الكرة.



وعزز مانشستر سيتي تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 36 وسجله جيسوس من ضربة جزاء احتسبها الحكم بداعي تعرض ساني لعرقلة من يوهان بن علوان مدافع ليستر.



وفي الوقت الذي بدا فيه مانشستر سيتي محكما قبضته تماما على المباراة ، نجح ليستر سيتي في فرض وجوده ورد بهدف رائع في الدقيقة 42 ، حيث تلقى شينجي أوكازاكي عرضية عالية من مارك ألبرايتون وسدد الكرة مباشرة دون استلام لتسكن في الشباك وسط ذهول لاعبي مانشستر.



وحاول مانشستر سيتي فرض سيطرته من جديد لكن هدف أوكازاكي منح دفعة ثقة واضحة للاعبي ليستر سيتي الذي كسر الحصار المفروض عليه وتبادل المحاولات الهجومية مع أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكنها لم تسفر عن جديد لينتهي الشوط بتقدم مانشستر 2 - 1 .



وجاءت بداية الشوط الثاني مختلفة حيث انتقلت الدفة الهجومية لصالح ليستر سيتي في الدقائق الأولى وشكل ضغطا متواصل على أصحاب الأرض لكن مانشستر سيتي وجه تركيزه بشكل أكبر على الجانب الدفاعي لتفادي التعادل.



وتوالت محاولات ليستر سيتي لكنه وجد صعوبة في تهديد مرمى مانشستر في ظل التماسك الدفاعي بينما اعتمد مانشستر سيتي في محاولاته على الهجمات المرتدة السريعة لكنه لم يؤد بالشكل المطلوب في أكثر من مناسبة في التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية.



ومع مرور أول 20 دقيقة من الشوط الثاني ، استعاد مانشستر سيتي نشاطه الهجويم المكثف بحثا عن تأمين تقدمه بالهدف الثالث، وكاد رحيم سترلينغ أن يسجل في الدقيقة 71 حيث استغل خطأ دفاعيا، وانطلق وكاد أن يسدد في الشباك لكن الدفاع تعاون بشكل جيد مع الحارس كاسبر شمايكل في التصدي للمحاولة.



وتلقى مانشستر سيتي وجماهيره صدمة قوية في الدقيقة 76 لكن سرعان ما تلاشت الصدمة وكانت بمثابة إنذار للاعبي مانشستر سيتي عندما حصل ليستر على ضربة جزاء بداعي تعرض النجم الجزائري رياض محرز لعرقلة داخل منطقة الجزاء من جانب جايل كليتشي ، وتقدم محرز وسدد الكرة في الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا حيث سدد محرز الكرة بقدمه اليسرى في اللحظة التي تعثر فيها لترتطم الكرة بقدمه اليمنى قبل أن تتجه إلى الشباك.



وكانت ضربة الجزاء الضائعة بمثابة إنذار للاعبي مانشستر سيتي الذي قدم أكثر من محاولة جادة لتعزيز تقدمه من أبرزها محاولة للبديل سيرجيو أغويرو ، الذي دفع به المدير الفني بيب غوارديولا من مقعد البدلاء مكان سترلينغ في الدقيقة 78 .



وتمسك ليستر سيتي بالأمل في الدقائق الأخيرة وهدد مرمى مانشستر بالفعل أكثر من مرة، كما لم تتوقف محاولات السيتي في دقائق أخيرة مثيرة ، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل ليحقق مانشستر سيتي المطلوب وينهي المباراة فائزاً 2 - 1 .