مويز يأمل ببقاء جيرمين ديفو مع سندرلاند

قال ديفيد مويز مدرب سندرلاند الذي تأكد هبوطه من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يأسف لوجود بند في العقد يسمح للاعبه المخضرم جيرمين ديفو هداف الفريق بالانتقال من النادي في حالة الهبوط للدرجة الأدنى.



وكان ديفو (34 عاما) لاعب منتخب انجلترا انضم لسندرلاند قادما من تورونتو الكندي في 2015 وأحرز له 30 هدفا خلال الموسمين الماضيين وبفضل هذا التألق عاد للمنتخب الانجليزي الذي يقوده المدرب غاريث ساوثغيت.



وقال مويز الذي تولى تدريب سندرلاند في بداية الموسم الحالي للصحفيين : نعم هناك بند في عقده يسمح له بالانتقال وهذا أمر يصعب تقبله.. ورغم ذلك سيتعين علينا احترام العقد.



وأكد مويز في وقت سابق أنه سيستمر مع النادي بعد هبوطه.



وأضاف المدرب الاسكتلندي: نأمل أن يستمر جيرمين مع الفريق. الكل في النادي يريده أن يبقى. كل مشجعي النادي يريدون منه البقاء لكن القرار بيد جيرمين.



ويخشى مويز (54 عاما) أن يؤدي طموح ديفو في اللعب مع المنتخب الانجليزي في كأس العالم 2018 في روسيا إلى انتقاله لفريق أخر من أجل الحصول على فرصة اللعب على المستوى الأول ومن ثم الاستمرار مع المنتخب.



وقال مويز في وقت سابق عن خططه: أعرف ما هو مطلوب للعودة للدوري الممتاز وأعرف ما يتعين القيام به لتحقيق ذلك.. سألتقي مع رئيس النادي ومع الرئيس التنفيذي مرة ثانية في غضون بضعة أسابيع.