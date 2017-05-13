"المرض" يغيب بيكيه عن دفاع برشلونة

سيكون لويس إنريكي مدرب برشلونة مضطرا لإعادة تنظيم خط دفاعه أمام لاس بالماس يوم الأحد بعدما تأكد بنسبة كبيرة غياب المدافع جيرارد بيكيه عن المباراة قبل الأخيرة لفريقه في الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وقال المدرب إن بيكيه لم يكن بحالة جيدة خلال الأسبوع وعلى الأرجح لن ينضم للفريق في رحلته الطويلة إلى جزر الكناري ليقلص الخيارات في خط الدفاع في ظل إيقاف سيرجي روبرتو وإصابة جيريمي ماتيو وأليكس فيدال.



وكان بيكيه، المعروف باهتمامه بالاستثمارات بعيدا عن كرة القدم، في زيارة للعاصمة الاسبانية مؤخرا وحضر فعاليات بطولة مدريد المفتوحة للتنس في محاولة لإقامة بطولة جديدة لكأس العالم للتنس تنافس كأس ديفيز.



وقد يعود لويس إنريكي لخطة 3-4-3 التي اتبعها في مارس لكنه لم يعد يطبقها في الأسابيع الأخيرة.



لكن مدرب برشلونة فضل إخفاء أوراقه عندما سأله الصحفيون عن كيفية التعامل مع النقص العددي في الدفاع. وقال في مؤتمر صحفي: بيكيه سيغيب بشكل شبه أكيد. لم يتمكن من التدريب طوال الأسبوع بسبب المرض، لدي خيارات مختلفة حول كيفية التعامل مع المباراة واللاعبون في حالة استعداد. إنه تحد مثير وسنرى كيف يمكننا تخطي العقبات.



ويتصدر برشلونة حامل اللقب المسابقة بفارق المواجهات المباشرة مع ريال مدريد الذي تتبقى له مباراة مؤجلة. وسيحقق ريال اللقب لأول مرة منذ خمس سنوات إذ جمع سبع نقاط من ثلاث مباريات متبقية له.



ويبدو ريال أقرب للقب لكن لويس إنريكي أخبر اللاعبين بضرورة الإيمان بإمكانية التتويج باللقب والتركيز في آخر مباراتين ضد لاس بالماس وايبار.



وتابع: عقلية اللاعبين مرتبطة بالسعي وراء الفوز بكل الألقاب قدر المستطاع وسنواصل القتال حتى النهاية.