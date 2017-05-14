توتنهام يودع "وايت هارت لاين" بالفوز على يونايتد

ودع توتنهام ملعبه العريق وايت هارت لاين بالفوز على مانشستر يونايتد 2-1 في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبادر الكيني فيكتور وانياما بتسجيل الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما تكفل (الفتى الذهبي) واين روني بتسجيل هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 72، محرزا هدفه الخامس في البطولة هذا الموسم.



وتجمد رصيد يونايتد الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي في البطولة والخامسة هذا الموسم، عند 65 نقطة في المركز السادس بفارق سبع نقاط خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال مع تبقي مباراتين لكل فريق في المسابقة هذا الموسم.

في المقابل ارتفع رصيد توتنهام الذي عاد إلى طريق الانتصارات عقب خسارته المباغتة أمام ويستهام يونايتد في المرحلة الماضية إلى 80 نقطة ليضمن إنهاء المسابقة في المركز الثاني.

وبات الأمل الوحيد لمانشستر يونايتد في التأهل إلى مرحلة المجموعات مباشرة بدوري الأبطال يتمثل في التتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) هذا الموسم.

ويلتقي يونايتد مع أياكس أمستردام الهولندي في المباراة النهائية للدوري الأوروبي في 24 مايو الجاري بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وكان توتنهام الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان بإمكان لاعبيه الفوز بعدد أكبر من الأهداف لولا رعونة لاعبيه، فضلا عن تألق الأسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى يونايتد، الذي تصدى للعديد من الفرصة المحققة لأصحاب الأرض.

يذكر أن هذه هي المباراة الأخيرة التي يخوضها توتنهام في معقله (ملعب وايت هارت لين) بالعاصمة البريطانية لندن، حيث سيخوض مبارياته في الموسم المقبل بملعب (ويمبلي) العريق قبل أن ينتقل إلى ملعبه الجديد في موسم 2018 – 2019.