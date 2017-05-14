جماهير إنتر الغاضبة تترك فريقها وتذهب إلى تناول الغداء

صبَّ مشجعو إنتر ميلان الإيطالي جام غضبهم على لاعبي الفريق خلال الشوط الأول من مباراة ساسولو، التي أقيمت مساء الأحد، ووضعوا لافتة على جنبات ملعب "جوسيبي مياتزا" قائلين فيها "أنتم لا تستحقون دعمنا.. سنذهب إلى الغداء".

وكان ساسولو متقدماً على إنتر على أرض الأخير، وسط غضب جماهيري من الجماهير تجاه اللاعبين نتيجة الخسائر المتتالية، وغيابه منذ شهرين عن تحقيق الفوز، ليرفع ألتراس إنتر لافتة كبيرة كتب عليها "أنتم لا تستحقون دعمنا.. سنذهب إلى الغداء".

وأبقت الخسارة إنتر في المركز الثامن، وبفارق 4 نقاط عن غريمه ميلان الذي يحتل المركز السادس برصيد 60 نقطة وهو ما يكفل له التواجد في الدوري الأوروبي الموسم القادم.



وبدأ إنتر موسمه مع المدرب الهولندي فرانك دي بور، لكن الأخير أقيل في نوفمبر من العام الماضي، وحل بدلاً منه الإيطالي ستيفانو بيولي، قبل أن تصدر إدارة النادي بياناً بإقالته الأسبوع الماضي وتعيين ستيفانو فييتشي كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.



ولم يحقق إنتر أي بطولة منذ 6 أعوام، وتحديداً منذ رفع قائده السابق خافيير زانيتي كأس إيطاليا 2011 بعد فوزه على باليرمو 3-1.