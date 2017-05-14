ساسولو يهزم إنتر ويزيد معاناته في الدوري الإيطالي

سقط إنتر ميلان على أرضه ووسط جماهيره أمام ساسولو 1 -2 يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويدين ساسولو بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه بييترو ايميلو الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 36 و50، بينما تكفل المهاجم الدولي إيدير مارتينز بتسجيل الهدف الوحيد لإنتر ميلان في الدقيقة 70.



وارتفع رصيد ساسولو إلى 43 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر فيما بقي إنتر ميلان في المركز الثامن بعد أن تجمد رصيده عند 56 نقطة.

وتعرض انتر ميلان للهزيمة الرابعة على التوالي والسادسة في أخر سبع مباريات.



وتواصلت معاناة انتر ميلان في الرمق الأخير من الموسم حيث لم يتذوق الفريق طعم النصر منذ أن اكتسح اتلانتا 7 -1 في 12 مارس الماضي حيث خسر ست مرات وتعادل مرتين منذ ذلك الحين.



وبشكل عام تلقى انتر ميلان اليوم هزيمته الرابعة عشر مقابل خمسة تعادلات و17 انتصارا. وعلى الجانب الأخر حقق ساسولو فوزه الثاني عشر هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات و17 هزيمة.