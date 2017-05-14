فينورد يتوج بالدوري الهولندي للمرة الأولى منذ 18 عاماً

سجل المهاجم الهولندي المخضرم ديرك كاوت ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه فينورد روتردام إلى تتويج مسيرته الرائعة في الموسم الحالي وحسم لقب الدوري الهولندي لصالحه بالفوز الكبير 3 - 1 على ضيفه هيراكليس ألميلو يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.



وحافظ فينورد بهذا الفوز على فارق النقطة التي تفصله عن أياكس صاحب المركز الثاني ليتوج فينورد بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 1999 بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام أياكس الذي أنهى مسيرته في المسابقة هذا الموسم بالفوز 3 - 1 أيضا على مضيفه فيليم تيلبورغ في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة.



وفي باقي مباريات المرحلة اليوم ، فاز آيندهوفن على جفوله 4 - 1 وأدو دن هاج على إكسلسيور بنفس النتيجة وغرونينغن على مضيفه تفنتي أنشخيده 5 - صفر وأوتريخت على مضيفه ألكمار 3 - 2 وسبارتا روتردام على مضيفه غو أهيد إيجلز 3 - 1 ونيميجن على مضيفه هيرينفين 2 - صفر.



وفي روتردام ، باغت فينورد ضيفه بهدف مبكر للغاية سجله كاوت في الدقيقة الأولى من المباراة ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 12 لينهي فينورد الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني ، سجل كاوت الهدف الثالث له (هاتريك) وللفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 84 قبل أن يحرز بيتر فان أويين هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.



وأحرز فينورد لقبه الخامس عشر في تاريخ مسابقة الدوري الهولندي وهو الأول له في القرن الحالي حيث كان آخر لقب سابق له في البطولة بموسم 1998 - 1999 .



وفي المقابل ، لم يكن فوز أياكس كافيا لحسم اللقب لصالحه حيث ظل فارق النقطة الواحدة يفصله عن المتصدر فينورد.



وأنهى أياكس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كاسبر دولبرغ في الدقيقة 38 وأضاف دافينسون مينا ودافي كلاسين هدفين آخرين في الدقيقتين 48 و66 فيما سجل ياري شورمان الهدف الوحيد لفيليم في الدقيقة 82 .