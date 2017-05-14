كريستال بالاس يهزم هال ويعيده إلى الدرجة الأولى

هبط فريق هال سيتي رسميا لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم بعد خسارته القاسية أمام مضيفه كريستال بالاس صفر-4 يوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.



وعاد هال سيتي لدوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد من الصعود للدوري الممتاز، حيث انضم إلى سندرلاند وميدلزبره في رحلة الهبوط.



ويحتل هال سيتي المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 34 نقطة بفارق أربع نقاط عن المركز السابع عشر الذي يحتله سوانزي سيتي قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.



وكان سوانزي سيتي قد فاز على مضيفه سندرلاند 2-صفر يوم السبت قبل أن يتأكد رسميا بقاء الفريق في الدوري الممتاز عقب هزيمة هال سيتي.



وارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر.



وانتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس بهدفين نظيفين حملا توقيع ويلفريد زاها والمهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقتين الثالثة و34.



وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة سجل لاعب الوسط الصربي لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الثالث لكريستال بالاس ثم تكفل المدافع الهولندي باتريك فان انهولت بتسجيل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.