ليفربول يسحق ويست هام برباعية

عاد ليفربول إلى المركز الثالث الذي يؤهل صاحبه للعب بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه برباعية على ملعب ويست هام، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم



وتقمص المهاجم البرازيلي فيليب كوتينيو دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 57 و61 بعد أن افتتح دانييل ستوريدج التسجيل في الدقيقة 35، فيما وتكفل المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي بتسجيل الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 76.



الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 73 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي الذي صعد للمركز الثالث مؤقتا يوم السبت بعد فوزه على ضيفه ليستر سيتي حامل اللقب 2 -1.



وكادت الدقيقة التاسعة أن تشهد هدف التقدم لويست هام عن طريق سام بيرام بعدما استقبل تمريرة من جوناثان كاييري على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها مرت مباشرة بجوار القائم.



ورد ليفربول بفرصة خطيرة عندما نفذ البرازيلي فيليب كوتينيو ضربة ركنية ارتقى لها جويل ماتيب برأسه لكن الكرة علت العارضة بسنتيمترات قليلة.



وكان الأرجنتيني مانويل لانزيني قريبا جدا من افتتاح التسجيل لويست هام في الدقيقة 25 عبر تصويبة بعيدة المدى لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.



وجاءت الدقيقة 35 لتشهد هدف التقدم لليفربول عن طريق دانييل ستوريدج الذي تلقى تمريرة رائعة من البرازيلي فيليب كوتينيو خلف الدفاع ليستغلها بشكل جيد ويراوغ الحارس أدريان ثم يسدد في الشباك.



وضاعت فرصة هدف مؤكد لويست هام يونايتد عن طريق المهاجم الغاني أندري ايو بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى مباشرة دون أي تدخل من الدفاع لكنه سدد بغرابة شديدة في القائم.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بهجوم شرس من جانب ليفربول بحثا عن تسجيل الهدف الثاني وهو ما كاد أن يتحقق مرتين عن طريق ادم لالانا وستوريدج ولكن ادريان كاستيو حارس ويست هام أنقذ مرماه ببراعة.



وأضاف كوتينيو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 57 بعدما أطلق الهولندي جيورجينيو فاينالدوم قذيفة صاروخية من على خط منطقة الجزاء لترتطم بالعارضة وترتد إلى كوتينيو الذي راوغ أكثر من مدافع قبل أن يسدد كرة زاحفة في الشباك.



وسجل كوتينيو الهدف الثاني له والثالث لليفربول في الدقيقة 61 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من جيورجينيو ليتخلص من الرقابة ويسدد دون عناء إلى داخل المرمى.



وكاد المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي أن يحرز الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 65 بعدما سدد كرة صاروخية من مسافة 25 مترا لكنها ارتطمت بالعارضة.



ووضع ديفوك أوريجي بصمته وسجل الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 76 إثر هجمة سريعة أحدثت دربكة في دفاعات ويست هام قبل أن تصل الكرة إلى أوريجي الذي سدد بكل سهولة في الشباك.