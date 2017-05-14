مانشستر سيتي يعلن رحيل الأرجنتيني زاباليتا عن صفوفه

المصدر: مانشستر - د ب أ

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن مدافعه الأرجنتيني بابلو زاباليتا سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم بعدما أمضى 8 مواسم في صفوف الفريق.

وينتهي عقد المدافع الأرجنتيني مع سيتي في نهاية الموسم الجاري، وقد أخبر اللاعب ناديه أنه يبحث عن أفاق جديدة.

وانضم زاباليتا مدافع المنتخب الأرجنتيني، إلى سيتي في 2008 قادما من إسبانيول. وفاز مع سيتي بستة ألقاب من بينها لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم ينجح في الفوز بأي لقب قاري.

وكتب سيتي عبر موقعه الرسمي: بابلو أحد اللاعبين المفضلين للجماهير، إنه يشتهر بحماسه وبحبه وإصراره.