الأرجنتيني ديميكيليس يودع عالم كرة القدم

أعلن المدافع الأرجنتيني مارتين ديميكيليس، لاعب نادي ملقا الإسباني يوم الاثنين اعتزاله كرة القدم بعد أن وصل إلى السادسة والثلاثين من العمر.



وقال ديميكيليس في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن انتهاء مسيرته الرياضية التي امتدت عقدين من الزمن: كان علي أن أكون صادقا مع نفسي ومع الفريق ومع المدرب وبالطبع مع مهنتي التي منحتني كل شيء ولهذا قررت أن أترك كرة القدم.



وظهر اللاعب الأرجنتيني الدولي السابق في المؤتمر الصحفي برفقة المدير الرياضي لنادي ملقا، فرانسيس أرناو، وجميع لاعبي الفريق الحاليين.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني قائلا: هناك فريقان كنت أتمنى أن أعتزل مع أحدهما، ريفر بليت وملقا، ولذلك فقد حققت حلمي الأخير.



وسيقضي ديميكيليس دقائقه الأخير كلاعب كرة قدم يوم الأحد المقبل أمام ريال مدريد في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الأسباني "الليجا" وهي المباراة التي يأمل فيها النادي العاصمي حسم لقب البطولة.