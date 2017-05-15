البرتغالي فينغادا يتولى تدريب منتخب ماليزيا

أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم تعيين البرتغالي المخضرم نيلو فينغادا (64 عاما) مدربا لمنتخب كرة القدم المشارك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وسبق لفينغادا الملقب بـ"البروفسور"، العمل في بداية مسيرته مساعدا لمواطنه كارلوس كيروش في الإشراف على منتخب البرتغال تحت 20 سنة. وهو عمل لاحقا مشرفا على منتخبات فئات عمرية وأولمبية ومنتخبات أولى في السعودية والأردن ومصر وإيران والصين وكوريا الجنوبية.

وقال رئيس الاتحاد الماليزي تونكو إسماعيل سلطان في بيان: أردنا مدربا يستطيع أن يكون معلما ايضا. مع المنتخب الوطني، الأمر لا يقتصر على التدريب بل يتعداه الى تعليم اللاعبين، وأعتقد أن فينغادا هو الشخص المناسب لهذه المهمة. قد أكون مخطئا والوقت كفيل بتبيان ذلك.

ويأتي تعيين فينغادا قبل أسابيع من مباراة ماليزيا ومضيفتها كوريا الشمالية في بيونغ يانغ يوم 8 يونيو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا المؤجلة من المرحلة الأولى للمجموعة الثانية والتي تضم لبنان وهونغ كونغ.