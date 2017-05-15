6 مرشحين من تشيلسي وتوتنهام لجائزة أفضل لاعب

يملك كل من تشيلسي وتوتنهام ثلاثة أسماء في قائمة تضم ثمانية مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بينما كان مدربا الناديين ضمن قائمة مختصرة لأفضل مدرب.

ونغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب بعدما نال أيضا ثقة رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة كتاب كرة القدم.

ويكمل الدولي البلجيكي إيدن هازارد والمدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا مرشحي تشيلسي في القائمة، بينما يمثل المهاجم هاري كين ولاعب الوسط ديلي آلي والمدافع يان فيرتونخن نادي توتنهام. ‬وتضم القائمة أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال وروميلو لوكاكو لاعب إيفرتون الذي يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري برصيد 24 هدفا.

وحسم تشيلسي اللقب يوم الجمعة، ويتصدر الترتيب بفارق سبع نقاط عن توتنهام قبل المباراة الأخيرة في الموسم.

ويواجه انطونيو كونتي الذي قاد تشيلسي للقب في أول مواسمه مع النادي منافسة من بول كليمنت الذي تولى تدريب سوانزي سيتي والنادي على بعد أربع نقاط من الأمان في يناير قبل أن يقودهم للنجاة.

وتضم القائمة المختصرة أيضا ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الذي سينهي الموسم ثانيا، وشون دايك مدرب بيرنلي وإيدي هاو مدرب بورنموث وتوني بوليس مدرب وست بروميتش البيون.