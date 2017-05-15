لافيتزي يعتذر بسبب صورة مسيئة للصينيين

اعتذر إيزيكيل لافيتزي بشدة بعد انتشار صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي بدا فيها أن لاعب منتخب الأرجنتين يسخر من الصينيين عن طريق شد وجهه.



وأظهرت الصورة لافيتزي، المنضم لفريق هيبي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة تكلفت ملايين الدولارات العام الماضي، يقوم بهذا الأمر مرتديا قميص النادي الصيني. وأصدر اللاعب والنادي بيانين لمحاولة توضيح الموقف.



وقال لافيتزي في بيان يوم الأحد: بناء على طلب الدوري الصيني الممتاز التقطنا الصور الرسمية للموسم. حصلنا على تعليمات من مسؤول التصوير وكنت أحاول الخروج ببعض الصور المثيرة عن طريق عمل بعض الوجوه المضحكة التي يمكن استخدامها بعد ذلك لأغراض ترفيهية، ولم يكن لدي أي نية لتوجيه إهانة للشعب الصيني.



وتابع: أنا سعيد جدا بالوجود هنا في نادي هيبي. قضيت فترات رائعة مع أصدقائي .. يعاملني الجميع هنا بكل ود وأستمتع بحياتي، واعتذر بشدة إذا كان تصرفي سبب أي إهانة للشعب الصيني والمشجعين. سأكون أكثر حذرا في تصرفاتي مستقبلا.



وانضم لافيتزي إلى هيبي في فبراير شباط من العام الماضي في صفقة قُدرت قيمتها بحوالي عشرة ملايين يورو (10.93 مليون دولار) في الموسم الواحد لكن اصابات قلصت مشاركاته مع النادي في عامه الاول.



وظهر اللاعب الأرجنتيني بشكل رائع في الأسابيع الأخيرة وسجل هدف التعادل لفريق المدرب مانويل بليغريني بنتيجة 1-1 مع غوانزو آر آند إف يوم الجمعة الماضي.



وقال هيبي الذي نفى نشر هذه الصور بشكل رسمي: منذ انضمامه في بداية 2016 فإن لافيتزي يتأقلم بشكل جيد جدا مع الفريق ويحظى بحب المشجعين أيضا.



وأضاف: عبر عن حبه للصين في العديد من المناسبات. الآن تواصلنا معه وأوضح أنه لم يقصد أي سوء نية .. واعتذر بشدة عن أي ازعاج قد يكون قد تسبب فيه.