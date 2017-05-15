لويس إنريكي: ريال مدريد سيسقط في فيغو أو ملقا

تشبث لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة ، باحتمالات فوز فريقه بلقب بطولة الدوري المحلي، مشيرا إلى أن المباراتين المتبقيتين لمنافسه ريال مدريد خارج ملعبه في غاية الصعوبة.



ويتساوى ريال مدريد وبرشلونة في عدد النقاط على صدارة الدور ولكن النادي العاصمي يتبقى له مباراتان فيما تتبقى مباراة واحدة فقط لنظيره الكتالوني.



ودافع إنريكي عن فرص فريقه في تحقيق اللقب، وقال:نحن خسرنا في فيغو وملقا، مما يعني أن المباراتين المتبقيتين للمنافس ستكونان في غاية الصعوبة.



وفاز برشلونة يوم الأحد خارج ملعبه 4- 1 على لاس بالماس في المرحلة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.



وأشاد إنريكي بأداء لاعبيه في هذه المباراة، قائلا: الأداء كان إيجابيا للغاية، لقد كنا حذرين ولم نترك أي فرصة للمنافس.



ويرى المدرب الإسباني أن فرص برشلونة في التتويج باللقب واقعية، واستطرد قائلا: تتبقى لنا مباراة واحدة، وهدفنا بالطبع هو حصد النقاط الثلاث، يتبقى للمنافس مباراتان مع فريقين خسرنا أمامهما، إذا كنا قد خسرنا نحن فيمكن أن يخسر أي فريق آخر.