مونشنغلادباخ يمدد عقد الغيني تراوري 3 مواسم إضافية

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أنه توصل لاتفاق مع جناحه الغيني الدولي إبراهيما تراوري بشأن تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات.



ويتبقى عام واحد في عقد تراوري ولكن غلادباخ قرر تمديد عقد اللاعب لثلاثة أعوام إضافية ليبقى مع الفريق حتى 2021.



وقال ماكس إيبرل مدير الكرة في غلادباخ: إيبو لديه القدرة على صناعة الفارق بفضل سرعته ومهاراته في التمرير. وأضاف: الحقيقة أن تجديد عقده مع الفريق للمرة الأولى يظهر حجم الراحة التي يشعر بها هنا. وأردف: لقد ساعد الفريق عبر التطور كشخص ونشعر بالسعادة لبقاءه معنا خلال الأعوام القادمة.



وشارك تراوري (29 عاماً) في 87 مباراة مع غلادباخ وسجل 13 هدفا منذ انتقاله للفريق قادما من شتوتغارت في 2014.



وبات تراوري رابع لاعب يجدد عقده مع غلادباخ هذا العام بعد فابيان جونسون وتوني يانتشكه والحارس يان سومر.

