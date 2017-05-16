البوسني كولاسيناك يستعد للانتقال إلى أرسنال

يستعد الظهير الأيسر البوسني الدولي سياد كولاسيناك للانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي بمجرد نهاية عقده مع شالكه الألماني مع انتهاء الموسم الحالي.



وولد كولاسيناك (23 عاماً) في ألمانيا لكنه يلعب في صفوف منتخب البوسنة والهرسك، ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن كولاسيناك سيصبح لاعبا في ارسنال في أول يوليو المقبل.



وسعت أندية إيفرتون ومانشستر سيتي وميلان لضم اللاعب البوسني لكن الأخير فضل الانتقال لأرسنال رغم عدم وضوح مصير المدرب الفرنسي للفريق أرسين فينغر.



ويمتلك أرسنال اثنان من اللاعبين في مركز الظهير الأيسر هما ناتشو مونريال وكيران غيبس.