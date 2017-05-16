روز يغيب عن توتنهام حتى مطلع الموسم الجديد

أعلن توتنهام أن المدافع داني روز سيعود للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم المقبل وذلك بعدما خضع اللاعب لجراحة استكشافية في ركبته اليسرى.



وتعرض روز (26 عاماً) لإصابة في يناير الماضي وكان مقررا أن يعود إلى اللعب قبل نهاية الموسم.



وذكر النادي في بيان رسمي نشر على موقعه الرسمي على الانترنت : لقد عاد روز مؤخرا لتدريبات الفريق ولكن المشكلة لم يتم حلها بشكل نهائي، لذلك، اتخذ القرار بإجراء جراحة.