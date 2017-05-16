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غيغز ينصح يونايتد بالتعاقد مع سانشيز

المصدر: لندن - د ب أ
لاعب يونايتد السابق إلى جانب المدرب مورينيو
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أكد ريان غيغز، اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن أليكسيس سانشيز سيشكل إضافة جيدة للفريق في حال التعاقد معه من أرسنال.

ولا يزال مستقبل سانشيز في أرسنال غير محسوم، حيث لم يجدد اللاعب التشيلي الدولي حتى الآن عقده مع أرسنال والذي ينتهي في 2018.

وسجل سانشيز 28 عاما، الذي انضم إلى أرسنال قادما من برشلونة الإسباني عام 2014، 21 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى خلال مشاركاته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال غيغز في تصريحات لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية: "إنه لاعب ممتاز. نظرا للعمل الذي يقدمه وتأثيره على زملائه، إنه ورقة رابحة".

ولدى سؤاله بشأن احتمالات تعاقد مانشستر يونايتد مع سانشيز، قال غيغز: "نعم الاحتمال قائم. جوزيه مورينيو، ضم إبراهيموفيتش لأنه ورقة رابحة. يمكنك أيضا أن تشعر بالإضافة التي يشكلها سانشيز لزملائه بالفريق".

كلمات دالّة

#مانشستر يونايتد, #غيغز, #سانشيز

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