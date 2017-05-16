فيدرر ينسحب من "فرنسا" ويركز على "ويمبلدون"

أعلن روجر فيدرر، الحاصل على 18 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مع شعوره بالحاجة إلى تفادي اللعب على الملاعب الرملية هذا الموسم حتى يطيل مسيرته.



وتحدى اللاعب السويسري المنطق ليحرز لقبه 18 في البطولات الأربع الكبرى في استراليا المفتوحة في يناير عقب ابتعاده عن اللعب لستة أشهر وسيغيب للعام الثاني على التوالي عن البطولة التي تقام على ملاعب رملية من 28 مايو -11 يونيو عقب غيابه عن نسخة العام الماضي للإصابة.



وقال فيدرر، المصنف الخامس عالميا الذي نال لقبه الوحيد في رولان جاروس عام 2009، في صفحته على فيسبوك: "بذلت جهدا كبيرا حقا داخل وخارج الملعب خلال الشهر الأخير من أجل محاولة الاستمرار في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين لسنوات قادمة، وأشعر بأنه من الأفضل تجنب موسم الملاعب الرملية هذا العام والاستعداد لموسم الملاعب العشبية والصلبة".



وتابع: "بداية العام كانت مذهلة بالنسبة لي لكن يجب أن أعترف بأن تنظيم مشاركتي في البطولات سيكون مفتاح إطالة مسيرتي".



وأضاف: "لذا توصلت أنا وفريقي اليوم إلى أن المشاركة في بطولة واحدة على ملاعب رملية لن تكون في صالح استعدادي البدني لبقية الموسم".



وفاز فيدرر (35 عاما) بالفعل بأكبر ثلاث بطولات هذا العام، إذ أتبع انتصاره في استراليا بالفوز في انديان ويلز وميامي.



وبعد هذه المسيرة الرائعة قال فيدرر، الذي غاب عن النصف الثاني من العام الماضي للتعافي من جراحة في الركبة، إنه سيغيب على الأرجح عن موسم الملاعب الرملية باستثناء فرنسا المفتوحة.



وجاء اعلان المصنف الأول عالميا سابقا بعد يوم واحد من فوز رفائيل نادال بثالث بطولة على التوالي على ملاعب رملية هذا الموسم قبل فرنسا المفتوحة حيث سيسعى اللاعب الإسباني لاحراز اللقب للمرة العاشرة.



وسينصب تركيز فيدرر على الاستعداد على النحو الأمثل لبطولة ويمبلدون التي تنطلق في الثالث من يوليو، والتي نال لقبها 7 مرات.