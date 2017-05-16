كافاني يخطف النجومية.. وغارديم المدرب الأفضل

اختار لاعبو دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ادينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، أفضل لاعب في المسابقة هذا الموسم، بينما خطف البرتغالي ليوناردو جارديم أفضلية المدربين.



وسجل المهاجم القادم من أوروغواي 35 هدفا في 35 مباراة هذا الموسم، ومن المرجح أن ينهي باريس سان جيرمان المسابقة في المركز الثاني خلف موناكو.



وحصل ليوناردو جارديم، مدرب موناكو، على جائزة أفضل مدرب، بينما اختير مهاجمه كيليان مبابي، كأفضل لاعب صاعد، ودانييل سوباشيتش أفضل حارس مرمى.



وسيتوج موناكو بأول ألقابه في الدوري منذ عام 2000 إذا تجنب الخسارة أمام سانت ايتيين يوم الأربعاء.



واختير نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز أفضل لاعب فرنسي خارج البلاد.