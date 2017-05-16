هل يرحل رودريغيز عن ريال مدريد؟

هل يرحل خاميس رودريجيز عن ريال مدريد؟، سؤال فرض نفسه بقوة على صفحات الصحف الرياضية الكولومبية في الساعات القليلة الماضية بعد فوز النادي الملكي على إشبيلية في الدوري الإسباني مساء أول أمس الأحد.

وبعد عامين وعشرة أشهر من تلقيه تحية 40 ألف من أنصار ريال مدريد في أول يوم له بقميص النادي، عاد رودريجيز في مباراة أول أمس للتوجه من جديد لمدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو وقام هو بتحية الجماهير التي حضرت مباراة إشبيلية، كما لو كان يودعهم.

وقال بالتازار ميدينا، رئيس اللجنة الأولمبية الكولومبية، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" الإسبانية: "من الأفضل أن تنتهي هذه القصة وليغادر خاميس إلى فريق يستطيع اللعب معه، لا نرغب في أن ينغمس خاميس في الجدال".

وربط البعض بين إيماءات الوداع التي صدرت من اللاعب الكولومبي ووجود اتفاق مسبق بينه وبين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للانتقال لصفوفه.

وقال فيرناندو كاريو، السفير الكولومبي السابق في أسبانيا: "قدر لي أن أرى المباراة الأولى والأخيرة لخاميس في البيرنابيو".

ولعب رودريجيز سبع آلاف و100 دقيقة في 110 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 36 هدفا في ثلاثة مواسم.