إيكاردي مهدد بالغياب عن إنتر حتى نهاية الموسم

أعلن فريق إنتر يوم الأربعاء أن قائده ماورو إيكاردي يعاني من إصابة عضلية، لكنه يأمل في التعافي سريعا، حتى يلحق بمباراتي الفريق المتبقيتين ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.



وأحرز المهاجم الأرجنتيني 24هدفا مع إنتر هذا الموسم، لكنه عجز عن هز الشباك منذ تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال خسارة الفريق 4 - 5 أمام مضيفه فيورنتينا الشهر الماضي.



وربما يغيب إيكاردي عن لقاء الفريق المقبل ببطولة الدوري أمام مضيفه لاتسيو يوم الأحد القادم، وكذلك عن مواجهة أودينيزي في المباراة الأخيرة للمسابقة هذا الموسم على ملعب جوتسيبي مياتزا.



ويعاني إنتر من النتائج المهتزة خلال الفترة الأخيرة، حيث يقبع حاليا في المركز الثامن بترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المركز السادس المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في الموسم القادم، علما بأنه لم يحصد سوى نقطتين فقط في لقاءاته الثمانية الأخيرة بالبطولة.