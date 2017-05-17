الاتحاد الإسباني يلغي إنذار ناتشو مدافع ريال مدريد

سيكون بوسع ريال مدريد الاعتماد على المدافع ناتشو عندما يواجه سيلتا فيغو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء بعد موافقة لجنة الاستئناف على إلغاء بطاقة صفراء للاعب.



وتلقى ناتشو، الذي سجل هدفا بتنفيذ سريع لركلة حرة في الفوز 4-1 على أشبيلية يوم الأحد، بطاقة صفراء في الدقيقة 80 بعد حديث مع لاعب منافس ليتعرض للإيقاف لأنه الإنذار الخامس.



وأيدت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني حصول ناتشو على البطاقة الصفراء يوم الثلاثاء ليلجأ ريال مدريد إلى لجنة الاستئناف كحل أخير.



وقال ريال بموقعه على الإنترنت: لجنة الاستئناف قررت إلغاء البطاقة الصفراء لناتشو أمام أشبيلية.. نتيجة لذلك سيستطيع مدافع ريال مدريد المشاركة في مباراة الدوري أمام سيلتا.



وقبل حتى قرار لجنة الاستئناف قرر ريال مدريد ضم ناتشو لتشكيلة مكونة من 20 لاعبا على أمل الموافقة على إلغاء الإنذار.



ولدى ريال 87 نقطة مثل برشلونة المتصدر وحامل اللقب وسيكون بوسعه التقدم بثلاث نقاط والاقتراب من لقب الدوري لأول مرة في خمس سنوات إذا انتصر خارج الأرض على سيلتا.



ويفتقد ريال الثنائي بيبي وداني كاربخال بسبب الإصابة كما يغيب خاميس رودريغيز وغاريث بيل.