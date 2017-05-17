بنزيمة: لن أيأس.. وأنتظر دعوة ديشان

قال كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، إنه لم ييأس بعد في العودة لتشكيلة منتخب فرنسا لكرة القدم، رغم استبعاده عن طريق المدرب ديديه ديشان بعد تورطه في فضيحة شريط جنسي منذ 18 شهرا.

وعوقب بنزيمة بالإيقاف لأجل غير مسمى عن المشاركة مع فرنسا بعد اتهامه بمحاولة ابتزاز مزعومة لزميله في المنتخب ماتيو فالبوينا باستخدام شريط جنسي، لكن الاتحاد الفرنسي أكد في أكتوبر أن بوسع ديشان ضمه إذا أراد.

وقال بنزيمة 29 عاما، الذي لم يشارك مع فرنسا منذ الفوز 4-صفر على أرمينيا في أكتوبر 2015، إنه لم يحصل بعد على تفسير من ديشان بخصوص تجاهل ضمه.

ونقلت صحيفة ليكيب عن بنزيمة قوله اليوم الأربعاء: "إذا أبلغني المدرب شخصيا أن الأمر يتعلق بكرة القدم فلا بأس وسأواصل العمل. لو كان هناك سبب آخر فعليه إبلاغي به وسأتعامل مع الأمر".

وأضاف: "طلبت تفسيرا من المدرب. يحتاج التفسير إلى دقيقتين فقط والأمر ليس معقدا، لكنني لا أزال تحت أمر المدرب وهو يدرك ذلك".

ولا يبدو أن فرنسا عانت عند غياب بنزيمة، إذ تألقت في بطولة أوروبا 2016 بسبب ظهور أنطوان غريزمان وديميتري باييه بشكل رائع، وبلغت النهائي قبل أن تخسر أمام البرتغال بعد وقت إضافي.