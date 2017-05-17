جوشوا كيميتش: لن أترك بايرن ميونخ

استنكر نجم كرة القدم الألماني الدولي جوشوا كيميتش يوم الأربعاء ما يتردد بشأنه رغبته في الرحيل عن فريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.



وقال كيميتش في ميونخ : الحقيقة أنني لا أرغب في الرحيل من بايرن. وذلك رداً على تقارير إعلامية أشارت مؤخرا إلى أن كيميتش (22 عاما) يتمنى إيجاد فريق جديد ينتقل إليه في صيف هذا العام.



ووصف كارل هاينز رومينيغه نائب رئيس النادي هذه الشائعات بأنها "أنباء مزيفة تماما" وقال إن النادي بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصحيفتين اللتين نشرتا هذه التقارير. وأوضح: أثق بأنها ليست نهاية الخط... أرى أن أمامه العديد من السنوات في بايرن.



وشارك كيميتش لفترات محدودة مع بايرن في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي قدم موسمه الأول مع الفريق ولكن اللاعب الشاب كيميتش ينتظر أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لبايرن في الموسم المقبل نظرا لاعتزال فيليب لام قائد وظهير أيمن الفريق في صيف هذا العام.