سانشيز يقود أرسنال إلى تجاوز سندرلاند

حافظ أرسنال على فرصه في التأهل للعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تغلب على سندرلاند 2 - صفر، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليكسيس سانشيز الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 72 و81.



وجاء الهدف الأول عندما لعب مسعود أوزيل كرة عرضية من الناحية اليسرى داخل منطقة الست ياردات قابلها سانشيز بتسديدة متقنة إلى داخل المرمى.



وجاء الهدف الثاني، عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها أوليفييه جيرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها جوردان بيكفورد حارس سندرلاند لترتد أمام سانشيز الذي قابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.



ورفع أرسنال رصيده إلى 72 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الرابع المؤهل للعب في الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



فيما توقف رصيد سندرلاند عند 24 نقطة في المركز الأخير، علما بأنه كان قد هبط من الدوري الممتاز في وقت سبق من الموسم.