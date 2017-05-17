هويديس يخضع إلى عملية جراحية ويغيب عن كأس القارات

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء أن قائده بينديكت هويديس خضع لعملية جراحية في أعلى الفخذ بسبب مشكلة عانى منها لفترة طويلة خلال العام الجاري.



وذكر نادي شالكه في بيان: القائد قدم كل ما بوسعه لمساعدة الفريق على مدار الأشهر الأربعة الماضية ، رغم معاناته من المشكلة، ولكن في الأسابيع الأخيرة ، تفاقم الألم لدرجة يصعب عليه تحملها ، واتخذ قرار التدخل الجراحي بعد دراسة حالته.



ويغيب هويديس عن قائمة المنتخب الألماني التي تخوض منافسات كأس القارات 2017 بروسيا في يونيو المقبل ، لكنه يتطلع إلى العودة للمشاركة بشكل طبيعي ضمن صفوف شالكه في بداية الموسم المقبل.