الريان والسد.. موقعة مرتقبة في نهائي "الكأس"

سيتطلع الريان لتفادي الخروج خالي الوفاض هذا الموسم، عندما يواجه السد صاحب القوة الهجومية الكبيرة في نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم باستاد خليفة الدولي غدا الجمعة.

وتختتم المباراة الموسم في قطر وستشهد مواجهة بين فريقين من بين الأكبر شعبية والأكثر نجاحا في البلاد. وفاز الفريقان فيما بينهما بخمسة ألقاب في كأس الأمير في السنوات الست الأخيرة ولم يكسر هيمنتهما إلا الغرافة عام 2012.



وقال الشيخ سعود بن خالد آل ثاني رئيس الريان بنبرة متحدية: "الريان هو الأقوى والمرشح الأول للفوز بالكأس".



وأضاف لموقع النادي على الانترنت: "طريق الريان للنهائي كان أصعب من السد.. واجهنا الغرافة في دور الثمانية بينما لعب السد ضد الخريطيات.. وفي قبل النهائي واجهنا لخويا بطل الدوري بينما لعب السد ضد الجيش".



وتابع: "سبق وفزنا على السد بالأربعة والثلاثة.. جميع فرق العالم تتعرض لهزائم كبيرة وهذه النتائج لا تؤثر عليها. الوعد سيكون غدا في استاد خليفة وسنعلم من الأحق بالفوز باللقب الغالي".



وفاز الريان بالدوري القطري الموسم الماضي لينهي صياما طويلا عن التتويج لكنه اكتفى باحتلال المركز الثالث هذا الموسم ولقب كأس الأمير هو أمله الأخير في انهاء الموسم على القمة.



وقال خالد الزكيبا مدافع الريان: "لن نفرط في هذه البطولة.. علينا أن ننهي الموسم بلقب بعد الجهد الكبير الذي بذلناه طيلة العام".



وواصل: "هذا اللقب هو أقل شيء يمكن أن نقدمه للجماهير التي تقف خلفنا بشكل دائم".



وبلغ الريان النهائي بعد أن أطاح ببطل الدوري لخويا من الدور قبل النهائي بفضل هدفين قرب النهاية سجلهما مهاجمه البرازيلي الأصل رودريجو تاباتا.





* تفوق السد



وأنهى السد، بطل كأس الأمير في الموسمين الماضيين، الدوري بفارق نقطتين خلف لخويا البطل وسيسعى لإضافة لقب كأس الأمير إلى كأس قطر التي نالها الشهر الماضي.



وأبلغ علي أسد مهاجم السد وسائل اعلام محلية: "المباريات النهائية بلا شك تختلف.. ومباريات الكؤوس مختلفة عن أي مباريات أخرى. إنها ليست مباراة عادية". مضيفا أن فوز السد على الريان أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة لا يعد مقياسا لأن لكل مباراة ظروفها.



ولم يخسر السد، الذي يقوده المدرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا، أمام الريان بجميع المسابقات منذ عام 2013.



والتقى الفريقان ثلاث مرات بالفعل هذا الموسم وخرج السد منتصرا بنتائج كبيرة في الدوري إذ فاز 5-صفر في ديسمبر كانون الأول و4-1 في أبريل كما تفوق فريق المدرب فيريرا 3-2 في مواجهتهما بكأس قطر الشهر الماضي. وفاز السد أيضا على الريان في قبل نهائي كأس الأمير الموسم الماضي في طريقه لاحراز اللقب.



وكان بغداد بونجاح المفتاح وراء تألق هجوم السد هذا الموسم وأحرز المهاجم الجزائري خمسة من أهداف فريقه الستة في كأس الأمير بينها رباعية في شباك الخريطيات في دور الثمانية. والسد هو صاحب ثاني أقوى هجوم في الدوري هذا الموسم إذ أحرز 77 هدفا في 26 مباراة.



وسيضمن الفائز التأهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا العام المقبل بجانب لخويا بطل الدوري.