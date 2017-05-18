بيتر تشك: الدوري الأوروربي مطلب في الموسم المقبل

طالب بيتر تشك، حارس مرمى أرسنال الإنجليزي، فريقه بعدم الاستخفاف بالدوري الأوروبي لكرة القدم الموسم المقبل، والتعامل معها بجدية إذا أخفق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وبعد فوزه 2-صفر على سندرلاند الذي تأكد هبوطه يوم الثلاثاء الماضي بات أرسنال على بعد نقطة وحيدة من ليفربول رابع الترتيب وحصل الفريق اللندني على فرصة ضئيلة في التأهل إلى دوري الأبطال، إذا جاءت النتائج في صالحه في الجولة الأخيرة من الموسم.

وتألقت فرق إنجليزية في الدوري الأوروبي في السنوات الأخيرة، إذ فاز تشيلسي باللقب في 2013 وحل ليفربول وصيفا للبطل في العام الماضي ويستعد مانشستر يونايتد لخوض النهائي هذا الموسم.

وأبلغ تشك وسائل اعلام بريطانية: "اللقب الأوروبي له أهميته أيا ما كان". وقال: "بالطبع تفضل أن تكون في دوري الأبطال وليس في الدوري الأوروبي ولكنك ترى المزيد من الفرق الكبرى تعامل الدوري الأوروبي باحترام لأنه لقب أوروبي".

وأضاف: "نافست فيها مرة واحدة وكنت محظوظا بالفوز باللقب. ولكن بالطبع أفضل المنافسة في دوري الأبطال.. بكل تأكيد. سنرى ماذا سيحدث".

وسينهي أرسنال الموسم في المربع الذهبي إذا تغلب على ايفرتون يوم الأحد المقبل وخسر ليفربول أو تعادل مع ميدلزبره الذي تأكد هبوطه.

وأضاف تشك: "لدينا مباراة صعبة.. دعونا لا ننسى ذلك أولا".

وتابع: "سيكون تركيزنا منصبا على المباراة التي سنخوضها ويجب علينا الفوز وبعدها نأمل في أن تكون نتائج المباريات الأخرى في صالحنا.. وإذا لم تكن فليس بالأمر الجلل. ولكن يجب أن نفوز".

وأردف: "لم أهتم مطلقا بنتائج الآخرين لذا فلن يتغير هذا الآن".