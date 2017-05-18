ديشان يواصل استبعاد بنزيمه من المنتخب الفرنسي

استبعد ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، النجم كريم بنزيمه، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، من قائمة مكونة من 26 لاعبا أعلن عنها المدرب الفرنسي يوم الخميس، استعداداً لاستحقاقات الفريق المقبلة.

وخرج بنزيمه من حسابات ديشان في ديسمبر عام 2015، على خلفية ضلوعه في فضيحة ابتزاز زميله في المنتخب الفرنسي ماثيو فالبوينا، ورغم إعلان اتحاد الكرة الفرنسي عن إمكانية مشاركة نجم الفريق الملكي مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، التي أقيمت بفرنسا العام الماضي، فقد فضل ديشان عدم استدعائه للمشاركة في البطولة.

ويحل المنتخب الفرنسي ضيفا على نظيره السويدي في التاسع من يونيو القادم، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا العام المقبل، فيما يخوض أيضا مباراتين وديتين أمام منتخبي باراغواي وانجلترا في الثاني و13 من الشهر نفسه على الترتيب.

وقال ديشان إن قراراته المتعلقة بقائمة فريقه تستند إلى "إطار رياضي، مشيراً إلى أن "جماعية الفريق تطغى فوق أي أمر آخر".

ويتربع منتخب الديوك، الفائز بكأس العالم عام 1998، على صدارة المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب السويد، قبل خمس جولات على نهاية مباريات المجموعة.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم أيضا منتخبات بلغاريا وهولندا وبيلاروس ولوكسمبورغ.