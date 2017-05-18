رونالدو يقود ريال إلى تجاوز سلتا والاقتراب من اللقب

بات ريال مدريد على مشارف التتويج بلقب الدوري الأسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما اجتاز واحدة من عقبتين في حملته لاستعادة البطولة وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق 4 -1 على مضيفه سلتا فيغو في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين للبطولة يوم الأربعاء.



وارتقى الريال، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، إلى صدارة البطولة بعدما رفع رصيده إلى 90 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الفائز باللقب في الموسمين الماضيين، وذلك قبل مرحلة واحدة على انتهاء المسابقة.



وأصبح يكفي الفريق الملكي الحصول على نقطة التعادل في مباراته المتبقية بالبطولة أمام مضيفه ملقا يوم الأحد القادم، ليستعيد اللقب الذي لم يتوج به منذ موسم 2011 – 2012، دون النظر لنتيجة مباراة برشلونة مع ضيفه إيبار التي ستجرى في نفس الوقت.



في المقابل، تجمد رصيد سلتا، الذي تلقى خسارته التاسعة عشر في البطولة هذا الموسم، عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.



وواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني للريال في الدقيقتين العاشرة و48.



وتضاعفت معاناة سلتا في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين في الدقيقة 63، عقب طرد نجمه إياجو أسباس لحصوله على الإنذار الثاني.



ورغم النقص العددي، قلص جون جويديتي الفارق، بتسجيله هدفا لمصلحة سلتا في الدقيقة 69، غير أن أصحاب الأرض لم يهنأوا بتقليص الفارق كثيرا، بعدما أحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه ولاعب الوسط الألماني توني كروس الهدفين الثالث والرابع للريال في الدقيقتين 70 و88.



وشهدت المباراة عصبية بالغة خاصة في دقائقها الأخيرة مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء ثماني مرات، بخلاف طرد أسباس.



وثأر الريال بهذا الفوز من خروجه أمام سلتا فيغو في دور الثمانية بكأس الملك هذا الموسم، بعدما خسر 3 - 4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.