زيدان: أداء مدريد ممتع.. وتنتظرنا مباراة صعبة

احتفى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني بالفوز المهم الذي حققه فريقه بنتيجة 4 - 1 على مضيفه سيلتا فيغو أمس الأربعاء، مشيراً إلى أن الأداء الذي يقدمه لاعبوه أهم من النتيجة.

وقال زيدان: "اللاعبون يستمتعون بما يقومون به، نقوم بالأمور بشكل جيد للغاية منذ تسعة أشهر، الأهم بالنسبة لنا هو الأداء، لكي تحقق الفوز بالدوري يجب أن تعاني ولكن يجب أن تستمع أيضاً، اللاعبون يبدون في حالة جيدة للغاية".

ويتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني إذا نجح في اقتناص نقطة من مباراته الأخيرة في البطولة يوم الأحد المقبل أمام مضيفه ملقا.

وأضاف زيدان قائلاً: "لا تزال أمامنا مباراة، ينقصنا حصد المزيد من النقاط، نحن سعداء بالنقاط الثلاث التي حصدناها في المباراة (أمس) ولكن علينا أيضا أن نخوض المباراة الأخيرة، والتي ستكون صعبة أيضا أو أكثر صعوبة من مباراة سيلتا فيغو".

وأكد زيدان أن ريال مدريد لا يعتمد على التكهنات في مباراته أمام ملقة، واستطرد قائلاً: "سنستمر في القيام بما نقوم به دائماً، لا يمكننا أن نتكهن، علينا أن نلعب مباراتنا، التي ستكون صعبة ومعقدة وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا، مئة بالمئة، وسنحاول الفوز بالمباراة".

ويرى المدرب الفرنسي أن فريقه يتمتع بلياقة بدنية عالية، وأن أداءه يدلل على هذا، وتابع قائلاً: "يجب أن نتعافى بشكل جيد بعد هذا المجهود الكبير".

وأشار زيدان إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفين في مباراة الأمس، يتمتع بلياقة بدنية عالية ويقدم أداء جيداً.